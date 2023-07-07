Вашингтон готов поставить Киеву истребители F-16 до окончания конфликта

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби также в пятницу, 7 июля, заявил, что не исключает передачу Киеву истребителей F-16 до окончания конфликта на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления. Сейчас мы следим за тем, как развиваются события. Я надеюсь, что эта война закончится гораздо раньше. Но если этого не произойдет, то мы передадим им F-16 как можно быстрее».

«США пока не приняли решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS», – добавил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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