Кокаин в Белом доме не угрожает безопасности США

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в пятницу, 7 июля, заявил, что ситуация с обнаружением кокаина в западном крыле Белого дома угрозы национальной безопасности не несет,

Комментируя инцидент с кокаином в Белом доме, Салливан сказал: «На данном этапе я не считаю, что существует угроза национальной безопасности в связи с обнаружением кокаина. В администрации существует строгая политика в отношении тестирования на наркотики и относительно употребления наркотиков. Мы чрезвычайно серьезно относимся к этому».

«Если выяснится, что в ситуацию вовлечен кто-то из Белого дома, последуют необходимые меры. Если окажется, что это кто-то из посетителей оставил это – другое дело, это поднимает другие вопросы, которые в меньшей степени касаются моей работы», – добавил советник президента США по нацбезопасности.

Напомним, в воскресенье вечером, 2 июля, сотрудниками секретной службы в Белом доме было обнаружено «странное вещество белого цвета», которое после экспертизы оказалось кокаином.

Вашингтон, Иван Бабурин

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