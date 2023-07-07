Зеленский рассказал, о чем говорил с Эрдоганом в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 7 июля, рассказал, что начал переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и рассказал об этом, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале глава киевского режима написал: «Обсудили безопасность в Черноморском регионе и Европе в целом. Были затронуты темы Формулы мира и будущего саммита в Вильнюсе. Безопасность – и в нашем Черноморском регионе, и вообще в Европе…Защита наших стран, наших людей и интересов. Внимание саммита в готовящемся Вильнюсе».

«Отдельно обсудим защиту и развитие Черноморской зерновой инициативы и дальнейшие усилия для продовольственной безопасности», – добавил украинский глава.

Следует отметить, что в Турцию Зеленский прибыл на самолете ВВС Чехии, в соцсетях это не оставили без внимания и прокомментировали: «Остались еще члены НАТО, которые его не катали?»

Стамбул, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»