Посол России в США Анатолий Антонов в пятницу, 7 июля, заявил, что передача Вашингтона кассетных боеприпасов Киеву приближают человечество к новой мировой войне, – сообщают СМИ.

Российский дипломат, в частности, сказал: «С упорством, достойным лучшего применения, Вашингтон продолжает поднимать ставки в конфликте. Глубокая вовлеченность США в противостояние на Украине и без кассетных боеприпасов ни у кого не вызывала сомнений. Однако нынешний уровень американских провокаций и вправду зашкаливает, приближая человечество к новой мировой войне».

«Кассетные боеприпасы – это жест отчаяния. Такая мера говорит об осознании США и их сателлитами своего бессилия. Однако здесь не хотят признавать собственные неудачи и провал попыток ВСУ провести наступление на российские регионы. Поэтому и совершают новые безумства. Накачка Украины западным оружием никак не повлияет на достижение целей СВО, которая направлена на искоренение угроз безопасности Российской Федерации, включая вскормленный на Украине нацизм. Вашингтон на многие годы вперед создал риск для гражданского населения», – подчеркнул Анатолий Антонов и добавил: «Поражают жестокость и цинизм, с которыми Вашингтон подошел к вопросу о передаче смертоносного оружия Киеву. Администрация США полностью проигнорировала тезисы об антигуманности подобного шага, озвученные экспертами, правозащитниками, законодателями. Закрыла глаза на жертвы среди гражданского населения. Теперь по вине США на многие годы возникнет риск, что на несработавших суббоеприпасах будут подрываться ни в чем не повинные мирные люди».

Вашингтон, Иван Бабурин

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