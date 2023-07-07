Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина и поддержал вступление Украины в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 7 июля, на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Украина имеет право на вступление в НАТО, а также что рассчитывает на визит Путина в Турцию в ближайший месяц, – сообщают СМИ.

Выступая пред представителями СМИ Эрдоган сказал: «Безусловно, Украина заслуживает членства в НАТО. Я хочу в вашем присутствии еще раз подчеркнуть один момент: от наступления справедливого мира никто не проиграет. Мы с самого начала конфликта продемонстрировали нашу солидарность с Украиной, предоставив конкретную помощь во многих областях: в политической, экономической, в сфере безопасности. Но мы были и страной, которая прилагала наиболее интенсивные усилия для прекращения войны путем переговоров на основе международного права».

«Проигравших от достижения мира между сторонами конфликта не будет. Наше искреннее желание, чтобы обе стороны вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия. Мы будем прилагать все усилия для прекращения этого конфликта путем переговорного процесса», сказал турецкий лидер и добавил: «В ближайший месяц состоится визит господина Путина в Турцию, мы вновь сможем обсудить тему обмена военнопленными лицом к лицу».

Кроме того, глава Турецкой республики заявил, что рассчитывает на переговоры с Владимиром Путиным по зерновой сделке.

«Мы продолжаем наши усилия по зерновому коридору, продолжим. Думаем, насколько можем продлить сделку после 17 июля. Ожидаем, чтобы она продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года. Рассчитываем обсудить вопрос с уважаемым господином Путиным, как по телефонной дипломатии, так и очно. Это один из основных вопросов нашей повестки», – сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Стамбул, Иван Бабурин

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