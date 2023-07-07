Байден: Принимать Украину в НАТО преждевременно

Президент США Джо Байден заявил, что ставить на голосование вопрос о членстве Украины в НАТО в разгар конфликта с Россией преждевременно, – сообщает в пятницу, 7 июля, телеканал CNN.

В интервью телеканалу Байден сказал: «Считаю преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в НАТО в разгар войны с Россией, поскольку это будет означать для всего альянса вступление в конфликт с Россией. Кроме того, есть другие требования, в том числе в части демократизации Украины и из-за несоответствия ее критериям членства. К тому же на данный момент в рядах альянса нет консенсуса по поводу приглашения Украины».

«Я подробно говорил с Зеленским об этом и, в том числе, дал понять, что США были бы готовы на то время, пока идет процесс вступления в НАТО, а он займет какое-то время, предоставить безопасность такую же, как мы предоставляем Израилю. Если будет мирное соглашение, прекращение огня», – заявил также американский лидер.

Вашингтон, Иван Бабурин

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