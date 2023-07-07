В мире уничтожено все заявленное химическое оружие

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас после сообщения США о ликвидации остатков химического оружия в пятницу, 7 июля, заявил, что все объявленное химическое вооружение, оставшееся в мире, уничтожено.

В распространенном заявлении гендиректора ОЗХО, говорится: «Я поздравляю все государства-участники и, в данном случае, Соединенные Штаты Америки с этим крупным достижением для международного сообщества. Завершение уничтожения всех объявленных запасов химического оружия является важной вехой для организации. Это важнейший шаг на пути к выполнению ее миссии по окончательной ликвидации всего химического оружия».

Отметим, ранее в тот же день президент США Джо Байден объявил об уничтожении последних запасов химического оружия.

В заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, в частности, говорится: «Более 30 лет США неустанно работали над уничтожением своих запасов химического оружия. Сегодня я горд объявить, что США безопасно ликвидировали последний боеприпас в этом арсенале, приблизившись еще на шаг к миру, свободному от ужасов химического оружия»

Следует напомнить, что Россия полностью уничтожила свой химический боезапас еще 27 сентября 2017 года.

Гаага, Иван Бабурин

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