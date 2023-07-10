Берлин отказался поставлять кассетные боеприпасы Киеву, а Швейцария призвала все страны мира отказаться от их применения

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Австралии Энтони Альбанезе в понедельник, 10 июля, заявил, что Германия не будет передавать Киеву кассетные боеприпасы, поскольку является участницей конвенции о запрещении таких вооружений, – сообщают СМИ.

Комментируя решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы Шольц сказал: «Это суверенное решение Соединенных Штатов. Мы подписали международную конвенцию, которая запрещает нам применять такие боеприпасы, и поэтому мы от себя можем сказать, что не будем этого делать».

Следует отметить, что ранее сегодня Швейцария также призвала все страны мира отказаться от поставок кассетных боезарядов Украине

Пресс-секретарь МИД Швейцарии сообщил, что его страна «приняла к сведению поставки Украине кассетных боеприпасов США и призывает все страны не применять их».

Берлин, Иван Бабурин

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