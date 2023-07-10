Столтенберг заявил об участии Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе в понедельник, 10 июля, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите альянса, – сообщают украинские СМИ.

Выступая перед журналистами, Столтенберг сказал, что «на саммите НАТО будет обсуждена программа практической поддержки Украины для приближения к НАТО, а также – создание Совета Украина-НАТО. Кроме того, в альянсе ведется обсуждение пакета предложений для Украины, снимающее необходимость реализации ПДЧ (план действий по членству в НАТО, – прим.ред.), но пока решение не принято»

В свою очередь, украинское издание УНИАН сообщило, что в программу саммита НАТО на 12 июля включено совместное выступление Зеленского и Столтенберга.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что откажется от поездки на саммит НАТО, если Украина там не получит реальных результатов по вступлению в альянс.

Вильнюс, Иван Бабурин

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