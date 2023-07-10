Польша объявила себя лидером среди стран НАТО по финансированию оборонки

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 10 июля, заявил, что его страна стала лидирующей среди государств-членов НАТО по уровню выделения средств на оборону, – сообщает Польское радио.

В радиоэфире Дуда, в частности, сказал: «В этом году бюджет на оборону составляет практически 3,9% нашего ВВП. Так что в том, что касается средств на оборону, мы находимся во главе альянса».

Варшава, Иван Бабурин

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