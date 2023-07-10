Во время аудиенции Байден похлопал короля Великобритании Карла III по спине

Президент США Джо Байден во время встречи с Карлом III в понедельник, 10 июля, дважды нарушил правила этикета во время приема у короля Великбритании, сообщает британское издание Daily Mail.

В заметке, опубликованной в Daily Mail, в частности, говорится: «Байден сегодня нарушил королевский протокол, пройдя на два шага впереди короля во время их встречи в Виндзорском замке. Перед этим глава Белого дома похлопал Карла III по спине, хотя по правилам к королевским особам прикасаться не следует».

После визита в Лондон Джо Байден отправится на саммит НАТО в Вильнюс, где пробудет до 13 июля.

Напомним, что Байден и ранее нарушал правила этикета по время королевских приемов. Так, например, в конце июня прошлого года на саммите НАТО в Мадриде, президент США нарушил этикет, общаясь с королевой Испании Летисией, обняв ее за талию во время совместного фото.

Лондон, Иван Бабурин

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