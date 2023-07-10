СМИ: Вашингтон делает все, чтобы Израиль «не слетел с катушек»

Покидающий свой пост посол США в Израиле Том Найдс заявил, что Белый дом прилагает все усилия, чтобы Тель-Авив «не слетел с катушек», проводя юридическую реформу – сообщает в понедельник, 10 июля американское издание The Wall Street Journal

В «прощальном интервью» американский посол сказал: «Вдминистрация Байдена прилагает усилия для того, чтобы не позволить Израилю слететь с катушек в результате усилий по реформированию юридической системы. Большинство израильтян хотели бы, чтобы Соединенные Штаты их поддерживали и дальше. Но за это иногда приходится платить цену, которую мы озвучиваем, когда что-то идет не так, как надо».

«Я просил Биньямина Нетаньяху притормозить, чтобы достичь консенсуса в отношении юридической реформы, а также предостерегал его от поспешных действий, которые в итоге могут иметь серьезные последствия», – заявил Том Найдс, комментируя массовые беспорядки, вызванные недовольством проводимой в Израиле реформой юридической системы.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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