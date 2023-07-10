Австралия отправляет в Германию самолет-разведчик для помощи Украине

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в понедельник, 10 июля, заявил, что его страна направит в ФРГ разведывательный самолет E-7A Wedgetail для защиты логистических узлов, через которые идет гуманитарная и военная помощь Киеву., – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Альбанезе написал: «Мы отправим самолет Королевских ВВС Австралии в Германию, чтобы защитить поток помощи Украине».

«Самолет E-7A Wedgetail начнет миссию в октябре, развертывание будет включать до 100 австралийских членов экипажа и вспомогательного персонала. Миссия продлится около шести месяцев. Самолет обеспечит раннее предупреждение в случае возникновения каких-либо угроз за пределами Украины в отношении шлюза для гуманитарной и военной помощи. В воздушное пространство Украины, России или Белоруссии самолет входить не будет», – говорится в сообщении, распространенном офисом премьер-министра Австралии.

Военные эксперты говорят, что «во время стандартной миссии E-7A Wedgetail способен покрыть более 4 млн. кв. км, он способен к неограниченному дальнему развертыванию с дозаправкой в полете. Wedgetail оборудован радаром дальнего наблюдения, вторичным радаром и тактическими/стратегическими системами голосовой связи и передачи данных для обеспечения бортовой платформы раннего предупреждения и управления».

Канберра, Иван Бабурин

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