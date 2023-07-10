Вашингтон поддерживает желание Турции вступить в ЕС, но не взамен одобрения заявки Швеции на прием ее в НАТО

Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома на брифинге в понедельник, 10 июля, заявил, что США всегда поддерживали стремление Турции вступить в Европейский союз (ЕС), но считают, что этот процесс и одобрение заявки Швеции в НАТО – разные вещи, – сообщают СМИ.

Комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о снятии препятствий перед Анкарой на пути в Евросоюз в обмен на одобрение заявки Стокгольма на вступление в НАТО, представитель СНБ Белого дома сказал: «Соединенные Штаты всегда поддерживали стремление Турции обрести членство в ЕС и продолжают делать это. Это дело между ЕС и Турцией. Сейчас в центре нашего внимания находится Швеция, которая готова присоединиться к НАТО».

Напомним, ранее турецкий лидер перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО заявил: «Откройте Турции путь в Европейский союз, и мы откроем путь Швеции в НАТО, как ранее сделали это для Финляндии».

Вашингтон, Иван Бабурин

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