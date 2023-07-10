Путин подписал закон, предусматривающий коллекторам до 10 лет тюрьмы

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий до 10 лет лишения свободы для коллекторов, применивших к должнику насилие.

В документе, опубликованном на портале правовой информации в понедельник, 10 июля, говорится: «Уголовный кодекс РФ дополняется статьей 172.4, которая устанавливает ответственность за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Под определение насилия или угроз подпадают, например, угроза уничтожить или повредить имущество, а также угроза распространить о должнике или его близких заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство. За это предусмотрен штраф от 300 до 500 тысяч рублей. За такие же деяния, но совершенные группой лиц, грозит лишение свободы на срок до семи лет, штраф до миллиона рублей».

«Если же любое из перечисленных действий совершено организованной группой, в особо крупном размере или с применением опасного для жизни и здоровья насилия, то речь будет идти уже о тюремном заключении на срок до 10 лет», – говорится в законе, подписанном главой государства.

Москва, Иван Бабурин

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