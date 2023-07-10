СМИ: Впервые после окончания «холодной войны» в НАТО согласовали планы об ответе на атаку России

Страны-члены НАТО, преодолев блокировку со стороны Турции, впервые после окончания холодной войны в понедельник, 10 июля, согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку России, – сообщает агентство Reuters.
Агентство со ссылкой на три дипломатических источника пишет: «Союзники по НАТО в понедельник достигли соглашения по региональным планам, в которых описывается, как альянс может ответить на российскую атаку. Возрождение подобных планов подчеркивает важный сдвиг в НАТО, поскольку такое в альянсе произошло впервые с момента окончания «холодной войны».
Брюссель, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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