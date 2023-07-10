Берлин и Париж объявили о создании «танка будущего»

Министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус на совместной пресс-конференции в понедельник, 10 июля, заявили, что их страны после этапа согласования приступили к реализации совместного проекта по созданию «Танка будущего», – сообщает немецкий телеканал Phoenix.

В эфире телеканала глава минобороны Франции, в частности, заявил: «До сих пор реальзация была на дипломатической стадии, но сегодня вступаем в оперативную фазу программы по разработке танка будущего».

«К сентябрю обе стороны подпишут основной документ с положениями по проекту, а первые осязаемые результаты станут видны к 2035 году», – подчеркнул министр обороны ФРГ.

Лекорню и Писториус отметили, что речь идет о «танке будущего с применением самых современных технологий, а не о новом поколении Leclerc или Leopard».

«События на Украине показали, что интероперабельность имеет важное значение», – подчеркнул французский министр обороны.

СМИ отмечают, что франко-германский «танк будущего» призван заменить к 2040 году тяжелые танки Leopard 2 и Leclerc.

Берлин, Иван Бабурин

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