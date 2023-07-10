Джо Байден передвигается по Вильнюсу в кортеже из 40 автомобилей и «скорой помощи»

В столицу Литвы город Вильнюс в понедельник, 10 июля, прибыл президент США Джо Байден, где 11 и 12 июля примет участие в саммите НАТО. Из аэропорта до гостиницы американский лидер ехал в кортеже из 41 автомобиля, – сообщают СМИ.

Как сообщают местные издания, «кортеж Байдена, который насчитывает 41 машину, включая автомобиль «скорой помощи» проехал по улицам Вильнюса к отелю «Кемпински в центре литовской столицы, где американский президент и представители его администрации будут проживать до окончания саммита НАТО».

Вильнюс, Иван Бабурин

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