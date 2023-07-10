В Швеции разрешили очередное сожжение «религиозного текста»

Начальник полиции шведской провинции Сконе Маттиас Сигфридссон в понедельник, 10 июля, заявил, что дал разрешение на проведение 12 июля в городе Хельсингборг мероприятия с «сожжением религиозного текста», – сообщает шведское агентство ТТ.

В комментарии агентству Сигфридссон сказал: «По нашей оценке все пройдет надежным и безопасным образом. Основной принцип в том, что мероприятие должно проходить в заявленном или равнозначном месте. Мероприятие решено провести на одной из центральных площадей города – Консул Ульссонс платс. Это место находится в центре города, и для присутствующих есть возможность прослушать то, на что подали заявку организаторы».

«Полиция намерена пристально наблюдать за ходом манифестации и подготовит ресурсы для любого развития событий, несмотря на предполагаемый мирный характер манифестации», – подчеркнул начальник полиции провинции Сконе на юге Швеции.

Стокгольм, Иван Бабурин

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