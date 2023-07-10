Столтенберг: Турция согласилась поддержать вступление Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в понедельник, 10 июля, заявил, что Анкара согласилась, как можно быстрее передать на ратификацию в парламент протокол о приеме Швеции в НАТО, в ответ на что Швеция согласилась поддерживать Турцию на пути в Евросоюз, – сообщает Bloomberg.

Агентство в своей заметке пишет, что в ходе переговоров «был достигнут прогресс в удовлетворении требований Анкары об отмене санкций, связанных с оборонной тематикой. Кроме того, официальные лица Евросоюза согласились ускорить переговоры о членстве Турции в ЕС, в том числе, о вступлении Анкары в Таможенный союз и решение вопроса о безвизовом режиме для граждан Турции».

Другие СМИ сообщают, что Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе заявил следующее: «Я рад сообщить, что президент Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции на ратификацию в Великую национальную ассамблею как можно быстрее… Это исторический день. На встрече удалось достичь общего понимания, как реализовать все достигнутые ранее договоренности, включая борьбу с терроризмом и снятие эмбарго на поставки оружия».

Bloomberg в свою очередь пишет, что «официальный представитель Турции сообщил, что его страна получила то, что хотела, поэтому процесс вступления Швеции в НАТО ускорится».

Кроме того, агентство со ссылкой на неназванного турецкого чиновника пишет, что «прорыв в переговорах произошел после того, как Анкара получила заверения по ключевым требованиям, в том числе Стокгольм пообещал изменить подход к сторонникам курдских сепаратистов, находящимся сейчас в Швеции».

Вильнюс, Иван Бабурин

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