«Международная коалиция» 13 раз нарушила воздушное пространство в районе российско-сирийских учений

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) России контр-адмирал Олег Гуринов в понедельник, 10 июля, заявил о 13 нарушениях воздушного пространства странами «международной антитеррористической коалиции» в районе совместных российско-сирийских учений.

Контр-адмирал Гуринов, в частности, сказал: «За сутки зафиксировано 13 случаев нарушения механизма деконфликтации, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой «международной антитеррористической коалиции», в том числе в районе, закрытом для воздушных полетов в связи с проведением на севере Сирии совместных российско-сирийских учений. За прошедшие сутки в районе Эт-Танф зафиксировано пять нарушений воздушного пространства САР парой истребителей F-16, парой истребителей «Тайфун» и одним самолетом МС-12 «коалиции».

Дамаск, Иван Бабурин

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