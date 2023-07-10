В Госдепе уверены, что передача кассетных боезарядов Киеву не расколет союзников США

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 10 июля, заявил, что Соединенные Штаты считают, что решение Белого дома передать Киеву кассетные боеприпасы не вызовет раскол между союзниками Вашингтона, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в YouTube.
Отвечая на соответствующий вопрос СМИ, Миллер сказал: «Мы не считаем, что этот вопрос способен спровоцировать раскол в единстве с нашими союзниками и партнерами. Также мы считаем, что данное решение не способно повлиять на дальнейшее оказание поддержки Украине».
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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