Кадыров рассказал об успехах спецназа «Ахмат» под Артемовском (Бахмутом)

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в понедельник, 10 июля, сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» под Артемовском (Бахмутом) взяли в плен пятерых боевиков ВСУ.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Вот и первые плоды работы спецназа «АХМАТ» в Бахмутском направлении. В ходе оперативных действий в районе населенного пункта Клещеевка взяты в плен пятеро солдат ВСУ. Все это произошло на фоне массовой истерии украинских СМИ о том, что данный населенный пункт находится под огневым контролем армии Незалежной. Как признаются сами военнопленные, Клещеевка контролируется российскими войсками вопреки распространяемым ЦИПсО слухам и домыслам».

«Ранее некоторые укровояки заявляли, что в районе Бахмута спецназ «АХМАТ» не видели. Полагаю, что у солдат ВСУ либо серьезные проблемы со зрением, либо они решили значительно отдалиться от огневых позиций по понятным нам соображениям. Иначе как объяснить то, что бойцы спецназа «АХМАТ» их видят, а они в упор не замечают. … Пока укронатовские войска придумывают себе победы, наши парни их будут добиваться в реальном бою», – добавил глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

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