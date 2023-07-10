Захарова назвала саммит НАТО в Вильнюсе «красочным спектаклем» в поддержку киевского режима

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 10 июля, назвала предстоящий 11-12 июля в Вильнюсе саммит НАТО «красочным спектаклем», разыгранным в худших традициях западных манипуляций в поддержку Украины, – сообщает Первый канал.

Комментируя саммит НАТО в Вильнюсе в эфире программы «Большая игра», Захарова сказала: «Будет разыгран красочный спектакль в худших традициях западных манипуляций, как с общественным сознанием, так и со своими подопечными. …Вокруг саммита вбрасываются различные материалы, объявляются новые сборы помощи Украине. Предпринимаются различные пиар-ходы, чтобы показать некое состояние киевского режима на плаву».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»