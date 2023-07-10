Правительство не поддержало увеличение майских каникул за счет новогодних

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовило отзыв на законопроект с изменениями в Трудовой кодекс, в котором не поддержала увеличение выходных в мае за счет сокращения новогодних каникул, – сообщает ТАСС.

В проекте отзыва на закон, подготовленном правительством, говорится: «Законопроектом не учитывается, что установленные нерабочие праздничные дни в январе совпадают с периодом новогодних каникул у школьников, когда граждане имеют возможность провести время с детьми в кругу семьи, укрепить родственные связи. Вместе с тем в мае школьники заканчивают учебный год и активно готовятся либо к ежегодной аттестации для перевода в следующий класс, либо к выпускным экзаменам, в связи с чем продолжительный отдых в указанном месяце может помешать учебному процессу. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект».

«Предлагаемые законопроектом положения не соответствуют цели обеспечения рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, а их реализация не будет способствовать эффективной организации производственных процессов, что может привести к увеличению финансовой нагрузки на работодателей, производящих оплату труда работников в указанные дни в повышенном размере. … Сейчас нерабочие праздничные дни установлены с учетом интересов граждан, мнения профсоюзов и объединений работодателей», – говорится также в отзыве российского кабмина на документ.

Москва, Иван Бабурин

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