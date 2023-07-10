Байден, фон дер Ляйен, Боррель и Аджа Лябиб приветствовали решение Эрдогана способствовать вступлению Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявили, что приветствует решение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана как можно скорее направить на ратификацию в парламент Турции заявку Швеции на вступление в НАТО, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении Байдена говорится: «Я приветствую заявление, сделанное сегодня вечером Турцией, Швецией и генеральным секретарем НАТО, включая намерение президента Эрдогана передать протокол о присоединении Швеции к альянсу Великому национальному собранию Турции для скорейшей ратификации. Готов работать с президентом Эрдоганом и Турцией над укреплением обороны и сдерживания в евроатлантическом регионе. Я с нетерпением жду возможности приветствовать премьер-министра Ульфа Кристерссона и Швецию в качестве нашего тридцать второго члена НАТО».

Со своей стороны глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен от имени Жозепа Борреля и написала в своем микроблоге в Twitter: «Исторический шаг в Вильнюсе. Я приветствую важный шаг, который президент Турции пообещал сделать, чтобы ратифицировать вступление Швеции в НАТО».

Заявление фон дер Ляйен поддержала и глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

Отметим, что вечером во вторник, 11 июля, в Вильнюсе запланирована двусторонняя встреча Байдена и Эрдогана.

Вильнюс, Иван Бабурин

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