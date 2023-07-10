Швеция пообещала Турции отказаться от поддержки курдской партии «Демократический союз»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон по итогам трехсторонних переговоров вечером в понедельник, 10 июля, приняли совместное заявление о шведско-турецком сотрудничестве, в котором Стокгольм отказался от сотрудничества с курдской партией «Демократический союз» и пообещал активизировать процесс вступления Турции в ЕС – сообщают СМИ.

В принятом в Вильнюсе документе, в частности, говорится: «Швеция представит дорожную карту в качестве основы для своей дальнейшей борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях, направленную на полное выполнение всех элементов трехстороннего меморандума. Швеция не будет оказывать поддержку отрядам народной самообороны (YPG) – боевому крылу курдской партии Демократический союз (PYD) и организации, именуемой FETO в Турции».

«Стороны подтвердили приверженность принципу, согласно которому не должно быть никаких ограничений, барьеров или санкций в торговле и инвестициях в области обороны между союзниками и обязались работать над устранением препятствий. …Швеция и Турция договорились активизировать экономическое сотрудничество через совместный турецко-шведский комитет по экономике и торговле. Стороны будут стремиться расширять возможности для роста двусторонней торговли и инвестиций. …Швеция будет активно поддерживать усилия по активизации процесса вступления Турции в ЕС, включая модернизацию таможенного союза ЕС-Турция и либерализацию визового режима», – говорится в принятом во в понедельник, 10 июля, совместном Шведско-Турецком заявлении.

Вильнюс, Иван Бабурин

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