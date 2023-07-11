СМИ: НАТО согласовала декларацию по приему Украины в альянс

Страны НАТО согласовали текст декларации о приеме Украины в Североатлантический альянс, – сообщает агентство Reuters.

В сообщении агентства, в частности, говорится: «Союзники по НАТО согласовали формулировки декларации по пути Украины к членству в НАТО»

Со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на брифинге, заявил следующее: «Мы еще раз подтверждаем, что Украина станет членом НАТО. Мы согласовали снять требование плана действий для членства. Это изменит процесс вступления. Он больше не будет двухэтапным, а станет одноэтапным. Также мы четко дали понять, что Украина получит приглашение вступить в НАТО, когда союзники согласятся с тем, что выполнены условия. Это очень сильный пакет поддержки, и очень четкое указание, как дальше будет развиваться ситуация с членством Украины в НАТО».

В свою очередь, украинские СМИ со ссылкой на источники пишут, что в заключительном коммюнике заседания глав государств и правительств стран ООН, которое будет одобрено, будет говорится: «Организации Североатлантического договора не приглашают Украину к переговорам о членстве, но пообещали это сделать, когда они с этим согласятся и позволят условия. Союзники согласились с тем, чтобы из условий для Украины исключить План действий в отношении членства (ПДЧ). Данная формулировка может быть записана так: «Путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий в отношении членства».

Собеседники украинских СМИ при этом не исключают, что текст итоговой резолюции может быть изменен.

Отметим, что ранее сегодня британское издание The Guardian, ссылаясь на неназванные источники, написало, что «украинский лидер в последнюю минуту принимал участие в жесткой публичной дипломатии, направленной на то, чтобы побудить переписать итоговую декларацию саммита или коммюнике до того, как собрание окончательно закроется в среду».

Вильнюс, Иван Бабурин

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