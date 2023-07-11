Шойгу: В ответ на применение кассетных боеприпасов ответим аналогично

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 11 июля, заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские войска будут вынуждены использовать аналогичные средства против украинской армии, – сообщают СМИ.

Министр обороны, в частности, сказал: «У России на вооружении есть вся номенклатура кассетных боеприпасов, что называется, на все случаи жизни, и они гораздо эффективнее, чем американские, но, понимая какую угрозу несет это оружие для мирного населения, Москва всегда воздерживалась и воздерживается от их применения во время спецоперации, хоть и не присоединялась к конвенции по ним».

«Вашингтон начал поставлять Киеву кассетные боеприпасы, поскольку снаряды 155-го калибра фактически закончились. Это решение американского руководства повлияет на затягивание конфликта», – добавил Шойгу.

Москва, Иван Бабурин

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