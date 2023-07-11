Столтенберг: НАТО начала готовить Украину за восемь лет до начала СВО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге по итогам первого дня саммита Организации в Вильнюсе во вторник, 11 июля, заявил, что Североатлантический альянс начал готовить и тренировать украинских военных за восемь лет до начала специальной военной операции (СВО) России – в 2014 году, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Столтенберг сказал: «НАТО начала обеспечивать снабжение и подготовку украинских вооруженных сил с 2014 года».

«Союзники по НАТО подтвердили планы подготовки украинских летчиков для F-16. Все союзники согласны, что невозможно принять Украину в альянс до завершения боевых действий. Сейчас самая срочная задача – это обеспечить победу Украины. Если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять. Наша работа сейчас состоит в том, чтобы сделать все, чтобы Украина побеждала в этой войне, гарантируя снабжение оружием и боеприпасов, потому что, если Украина не останется демократической и независимой страной, не будет основ для обсуждения гарантий безопасности или вступления в альянс», – отметил генсек блока НАТО, подводя итоги первого дня саммита альянса.

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»