НАТО: Все страны, в том числе Белоруссия и Иран, должны прекратить оказывать России любую помощь

Союзники по военному блоку НАТО, собравшиеся на саммит в Вильнюсе, по итогам первого дня заседания во вторник, 11 июля, призвали «все страны», в том числе Иран и Белоруссию, прекратить оказание любой помощи Москве и осудили всех, кто «активно содействует войне России», – сообщают СМИ.

В итоговом коммюнике НАТО, опубликованном на сайте организации, в том числе, говорится: «Мы призываем все страны не оказывать любой вид помощи России и осуждаем всех, кто активно содействует войне России. Поддержка Белоруссии сыграла важную роль, поскольку страна продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру для того, чтобы российские силы могли атаковать Украину, и поддерживает агрессию России».

«Белоруссия, а также Иран должны покончить с пособничеством России и вернуться к соблюдению международного права», – говорится в коммюнике союзников по военному блоку НАТО.

Вильнюс, Иван Бабурин

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