НАТО призвала Россию вывести войска с Украины и поддержала «формулу мира» Зеленского

Страны-союзники по военному блоку НАТО в Вильнюсе во вторник, 11 июля, по итогам первого дня своего саммита заявили, что поддерживают «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского и призвали Россию без предварительных условий вывести вооруженные силы с территории Украины, – сообщают СМИ.

В итоговом заявлении саммита НАТО в Вильнюсе, в частности, говорится: «Мы приветствуем и поддерживаем стремление президента Зеленского изложить принципы такого мира в его «формуле мира». …Мы заявляем о приверженности идее достижения справедливого и длительного мира, который будет поддерживать принципы, изложенные в Уставе ООН, а именно суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Мы подчеркиваем, что это не может быть достигнуто без полного и безоговорочного вывода войск России».

«Россия должна немедленно остановить эту незаконную войну..., прекратить использовать применение силы против Украины и полностью и без предварительных условий вывести все свои силы и оборудование с территории Украины в пределах международно признанных границ. … Россия несет полную ответственность за свою незаконную, ничем не оправданную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины, которая серьезно подорвала евроатлантическую и глобальную безопасность и за которую она должна нести полную ответственность. …Мы не признавали и никогда не признаем незаконных и нелегитимных аннексий России, в том числе Крыма», – заявили также члены НАТО в итоговом коммюнике.

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»