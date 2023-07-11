Захарова о приеме Украины в НАТО: Когда членство не стоит

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 11 июля, прокомментировала заявление генсека НАТО Столтенберга об условиях приема Украины в альянс и итоговый документ саммита в Вильнюсе.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Столтенберг: Если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять».

«Фейл-саммит, когда членство не стоит», – сыронизировала представитель российского МИДа.

Комментируя итоговый документ саммита НАТО в Вильнюсе, Захарова отметила: «НАТО в коммюнике на саммите в Литве заявила, что не стремится к конфликту с Россией». Конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нём».

Москва, Иван Бабурин

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