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Вторник, 11 июля 2023, 20:34 мск

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Захарова о приеме Украины в НАТО: Когда членство не стоит

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Скриншот видео МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 11 июля, прокомментировала заявление генсека НАТО Столтенберга об условиях приема Украины в альянс и итоговый документ саммита в Вильнюсе.

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Столтенберг: Если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять».

«Фейл-саммит, когда членство не стоит», – сыронизировала представитель российского МИДа.

Комментируя итоговый документ саммита НАТО в Вильнюсе, Захарова отметила: «НАТО в коммюнике на саммите в Литве заявила, что не стремится к конфликту с Россией». Конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нём».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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