Эрдоган пожелал Байдену успешных выборов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Вильнюсе на полях саммита НАТО во вторник, 11 июля, пожелал последнему «успешно провести подготовку к избирательной кампании», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления по итогам встречи с президентом США Эрдоган сказал: «Я хочу поблагодарить вас за поздравления в связи с моим переизбранием. Считаю, что настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма. Сегодня я рассматриваю эту встречу на полях НАТО как первый шаг к этому».

«Наши прошлые встречи были своего рода разминкой. Но сейчас мы начинаем новый этап. У вас тоже идет подготовка к выборам. Я желаю вам успешно ее провести», – подчеркнул турецкий лидер.

Вильнюс, Иван Бабурин

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