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NewDayNews.ru

Вторник, 11 июля 2023, 22:17 мск

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Госдеп США: Байден не допустит вступления Украины в НАТО

Фото: pixabay.com

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге во вторник, 11 июля, заявил, что Джо Байден не допустит вступления Украины в НАТО во время боевых действий, так как это означало бы войну США с Россией, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ представитель Госдепа сказал: «Было бы нецелесообразно принимать Украину в НАТО сейчас, когда она находится в состоянии войны, что означало бы вступление Соединенных Штатов в войну с Россией. Президент Байден с самого начала дал понять, что, пока он руководит, этого не произойдет».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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