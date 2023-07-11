Госдеп США: Байден не допустит вступления Украины в НАТО

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге во вторник, 11 июля, заявил, что Джо Байден не допустит вступления Украины в НАТО во время боевых действий, так как это означало бы войну США с Россией, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ представитель Госдепа сказал: «Было бы нецелесообразно принимать Украину в НАТО сейчас, когда она находится в состоянии войны, что означало бы вступление Соединенных Штатов в войну с Россией. Президент Байден с самого начала дал понять, что, пока он руководит, этого не произойдет».

Вашингтон, Иван Бабурин

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