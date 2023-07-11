Медведев об итогах саммита НАТО: Третья мировая все ближе

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 11 июля, комментируя предварительные итоги саммита НАТО в Вильнюсе, заявил, что третья мировая война становится все ближе.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Предварительные итоги саммита НАТО. Всё как мы и думали: 1. План действий по членству Украины в Альянсе (ПДЧ) – отменить. Типа принимать быстрее. 2. Страну 404 в НАТО позвать. Но примут – неизвестно когда и на каких условиях. Вполне вероятно – никогда. И это то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе. 3. Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолётами. Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая всё ближе».

«Что всё это означает для нас? Всё очевидно. Специальная военная операция будет продолжена с прежними целями. Одна из них – отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чём мы настаивали с самого начала (что невозможно). Значит, эту группировку придётся ликвидировать (что возможно и необходимо), – резюмировал зампред российского Совбеза и добавил: «P. S. Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

Москва, Иван Бабурин

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