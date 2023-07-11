Трамп призвал остановить безумие

Экс-президент США Дональд Трамп во вторник, 11 июля, выступил с требованием к Байдену «остановить безумие» и не отправлять на Украину кассетные боеприпасы, а также – перестать втягивать США в Третью мировую войну.

В официальном заявлении, распространенном штабом 45-го президента США, говорится: «Джо Байдену не следует еще больше подталкивать нас к Третьей мировой войне, отправляя кассетные боеприпасы на Украину, ему следует попытаться прекратить войну и прекратить ужасные смерти и разрушения, вызванные некомпетентной администрацией. Эти неразорвавшиеся кассетные боеприпасы будут убивать и калечить ни в чем не повинных украинских мужчин, женщин и детей в течение десятилетий, еще долго после того, как война, о которой мы молимся, закончится. Если, как непреднамеренно признал Байден, причина отправки кассетных бомб сейчас заключается в том, что у Соединенных Штатов «заканчиваются боеприпасы» (серьезное нарушение секретной информации), это только еще больше подчеркивает настоятельную необходимость немедленной деэскалации этой кровавой ситуации. Опасный и вышедший из-под контроля конфликт».

«Это, безусловно, означает, что мы не должны отправлять Украине наши последние запасы в то время, когда наши собственные арсеналы истощены. По словам жулика Джо Байдена, они так опасно уменьшились. Не может быть более наглядного доказательства того, что политика бесконечной войны Джо Байдена на Украине чрезвычайно ослабила Соединенные Штаты. Байден напрасно и опасно втягивает нас в Третью мировую войну, которая была бы кошмаром за гранью воображения – уничтожение! Мы должны остановить это безумие, немедленно прекратить кровопролитие на Украине и вновь сосредоточиться на жизненно важных интересах Америки», – подчеркнул в своем заявлении Дональд Трамп.

Вашингтон, Иван Бабурин

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