Анкара согласилась поддержать заявку Швеции в НАТО в обмен на истребители F-16

Американский частный разведывательно-аналитический центр Stratfor во вторник, 11 июля, заявил, что передача истребителей F-16 Турции была частью переговоров стран НАТО с Анкарой по вопросу вступления Швеции в альянс, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Stratfor, в частности, говорится: «Время заключения соглашения о продаже американских F-16 указывает на то, что эти самолеты были важным компонентом переговоров между Турцией и другими членами НАТО по поводу Швеции. Но, несмотря на данные обстоятельства, Турция продолжит поддерживать отношения с Россией».

Следует отметить, что ранее во вторник, 11 июля, советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Анкаре истребители F-16 и компоненты для их модернизации на сумму в 20 млрд долларов.

Напомним, что в понедельник, 10 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Вашингтон, Иван Бабурин

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