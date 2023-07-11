Небензя: Мы оставляем за собой право проводить свое расследование диверсии на «Северных потоках»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности во вторник, 11 июля, заявил, что Москва оставляем за собой право проводить свое расследование диверсии на газопроводах «Северный поток 1 и 2», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Россия исходит из того, что российские следственные органы могут самостоятельно в любой момент обследовать место подрыва газопроводов «Северный поток». …Мы оставляем за собой право проводить свое расследование».

«Мы обратили внимание на утверждение в письме властей Германии, Дании и Швеции о том, что доступ к месту преступления якобы открыт. Исходим из того, что в таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно и в любой момент обследовать в рамках возбужденного генпрокуратурой Российской Федерации уголовного дела по статье об акте международного терроризма», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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