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Среда, 12 июля 2023, 00:01 мск

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Небензя: Мы оставляем за собой право проводить свое расследование диверсии на «Северных потоках»

Василий Небензя Фото: media.un.org

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности во вторник, 11 июля, заявил, что Москва оставляем за собой право проводить свое расследование диверсии на газопроводах «Северный поток 1 и 2», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Россия исходит из того, что российские следственные органы могут самостоятельно в любой момент обследовать место подрыва газопроводов «Северный поток». …Мы оставляем за собой право проводить свое расследование».

«Мы обратили внимание на утверждение в письме властей Германии, Дании и Швеции о том, что доступ к месту преступления якобы открыт. Исходим из того, что в таком случае наши следственные органы и эксперты могут его самостоятельно и в любой момент обследовать в рамках возбужденного генпрокуратурой Российской Федерации уголовного дела по статье об акте международного терроризма», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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