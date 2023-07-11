Россия потребовала от Дании, Швеции и Германии объективного расследования диверсии на «Северных потоках»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза во вторник, 11 июля, заявил, что Москва ждет от Дании, Швеции и Германии конкретных шагов по объективного расследованию диверсии на «Северных потоках», – сообщают СМИ.

Во время своего выступления российский дипломат сказал: «Любые усилия по сокрытию следов диверсии в Балтийском море обречены на провал. Ожидаем от властей Германии, Дании и Швеции конкретных шагов по проведению объективного и транспарентного расследования всех обстоятельств произошедшего с обязательным подключением российских следственных органов и других заинтересованных сторон».

«Россия будет поднимать в СБ ООН вопрос о диверсии на «Северных потоках» до тех пор, пока виновные не будут установлены и не понесут ответственность Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для достижения этой цели. Совбез должен ясно дать понять – преступления против трансграничной трубопроводной инфраструктуры не останутся безнаказанными», – подчеркнул Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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