Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вооруженное противостояние на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Запад не откажется от планов по нанесению России стратегического поражения, – сообщает во вторник, 11 июля, индонезийская газета «Компас».

В интервью изданию глава российского МИДа, в том числе, сказал: «Почему вооруженное противостояние на Украине не прекращается? Ответ очень прост – оно будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток. …Рассматривая Украину как военный таран против России, США и страны ЕС подталкивали киевский режим к силовому решению «проблемы Донбасса» – этническим чисткам его русских и русскоязычных жителей».

«Мы не склонны определять нынешний этап международных отношений как некая «новая холодная война». Речь идет о другом – о становлении многополярного миропорядка. Это объективный процесс», – подчеркнул также Сергей Лавров.

Москва, Иван Бабурин

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