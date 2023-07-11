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Среда, 12 июля 2023, 01:15 мск

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Лавров рассказал, когда может закончиться конфликт на Украине

Фото: сайт МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вооруженное противостояние на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Запад не откажется от планов по нанесению России стратегического поражения, – сообщает во вторник, 11 июля, индонезийская газета «Компас».

В интервью изданию глава российского МИДа, в том числе, сказал: «Почему вооруженное противостояние на Украине не прекращается? Ответ очень прост – оно будет продолжаться, пока Запад не откажется от планов по сохранению своего доминирования и навязчивой идеи нанести России стратегическое поражение руками своих киевских марионеток. …Рассматривая Украину как военный таран против России, США и страны ЕС подталкивали киевский режим к силовому решению «проблемы Донбасса» – этническим чисткам его русских и русскоязычных жителей».

«Мы не склонны определять нынешний этап международных отношений как некая «новая холодная война». Речь идет о другом – о становлении многополярного миропорядка. Это объективный процесс», – подчеркнул также Сергей Лавров.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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