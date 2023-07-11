В минобороны Франции считают, что передача дальнобойных ракет Киеву к эскалации обстановки не приведет

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню во вторник, 11 июля, заявил, что передача Киеву французских ракет дальнего радиуса действия SCALP не приведет к эскалации конфликта на Украине, – сообщает французский телеканал LCI.

В эфире телеканала, комментируя решение Парижа поставить Украине дальнобойные ракеты SCALP, глава французского минобороны сказал: «Часть ракет уже поставлена, другая – в процессе. Эти ракеты позволят Украине наносить удары на глубину в ходе контрнаступления, в частности по командным центрам за линией фронта. Радиус действия ракет составляет 250 км. Речь об эскалации не идет, но это позволит Украине осуществлять оборону».

На вопрос, сколько ракет будет поставлено Украине, Лекорню сообщить отказался и заявил, что «такая информация носит стратегический характер». При этом министр обороны Франции заверил, что Париж получил от украинской стороны заверения в том, что ракеты SCALP не будут применены по территории России.

Париж, Иван Бабурин

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