СМИ: На Западе опасаются перехода России в наступление на Украине

Запад опасается, что Россия может перехватить инициативу и начать проводить наступательные операции по причине недостаточно успешного контрнаступления ВСУ, – пишет во вторник, 11 июля, американское издание TheWall Street Journal.

Издание со ссылкой на неназванных западных чиновников сообщает: «Многие западные официальные лица все больше обеспокоены тем, что Россия может вернуть себе инициативу на поле боя и начать собственное наступление, если Украина не продемонстрирует значительных успехов этим летом».

Вашингтон, Иван Бабурин

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