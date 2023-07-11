Британское издание рассуждает о «полезности» применения кассетных боеприпасов в Запорожье и Донецкой области

Британская газета Financial Times во вторник, 11 июля, выпустила публикацию, в которой рассуждает о том, почему кассетные снаряды, которые Вашингтон готовится передать Украине, будут эффективнее, чем обычные, если их применить в Запорожской и Донецкой областях России.

В статье, в частности, говорится, что «в арсеналах США на данный момент находится более 3 млн. кассетных снарядов M864 и M483A1 для гаубиц калибра 155 мм. При этом, украинской армии не хватает снарядов. Она вынуждена ограничивать их расход 100 тысячами в месяц, что в четыре раза меньше, чем использует российская сторона. В Вашингтоне рассчитывают, что запаса кассетных боеприпасов хватит до тех пор, пока западные страны не нарастят производство обычных (унитарных) снарядов, чтобы покрывать потребности Украины и свои собственные».

Ссылаясь на статью известных военных экспертов Джека Уотлинга и Джастина Бронка, опубликованную на сайте британского аналитического института RUSI, Financial Times пишет: «Каждый из американских кассетных снарядов разбрасывает до 88 суббоеприпасов, которые накрывают площадь размером с футбольное поле. Особенно такое оружие полезно на открытой местности, как в Запорожской и Донецкой областях».

«Во время Вьетнамской войны, по оценкам Пентагона, на одного убитого военнослужащего противника расходовалось 1,7 кассетных снарядов и целых 13,6 обычных. Эти боеприпасы разрабатывались во время «холодной войны» для противодействия массированному советскому наступлению в Европе», – говорится в публикации британской Financial Times.

Лондон, Иван Бабурин

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