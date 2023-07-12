Французский политик назвал Зеленского безумцем, желающим увидеть Европу в огне и крови

Экс-кандидат в президенты Франции, депутат Национального собрания парламента Франции, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в среду, 12 июля, назвал президента Украины Владимира Зеленского «безумцем» и призвал заблокировать вступление Украины в НАТО, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Дюпон-Эньян написал: «Зеленский осуждает «нерешительность» и «слабость» НАТО, которые, по его словам, поощряют российский террор. Этот человек – неуправляемый безумец, он хочет только одного: увидеть всю Европу в огне и крови! Вступление Украины в НАТО, как и в ЕС, должно быть заблокировано Францией!»

Париж, Иван Бабурин

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