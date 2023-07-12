НАТО решила разместить в Польше склады с вооружением

Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в среду, 12 июля, заявил, что Североатлантический альянс принял решение разместить в в его стране склады с вооружением, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Дуда сказал: «Эти склады будут использоваться всеми странами восточного фланга. Соответствующее решение принято. Склады будут, в том числе, и у нас. Они будут заполняться вооружением НАТО для того, чтобы перебрасывать только солдат, а не перевозить вместе с ними всю инфраструктуру».

Вильнюс, Иван Бабурин

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