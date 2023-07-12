МИД РФ: Вступление Украины в НАТО блокировали США

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в среду, 12 июля, заявил, что на саммите НАТО вступление Украины в альянс блокировали США, – сообщают СМИ.

Представитель России на переговорах в Вене, комментируя итоги саммита НАТО, который проходил в Вильнюсе 11-12 июля, в частности, сказал: «Наши прогнозы касательно саммита НАТО в Вильнюсе оправдали себя. Ничем, кроме очередного пропагандистского залпа, эта сходка русофобов не отличилась. Несмотря на энергичные усилия «младоевропейцев», США фактически блокировали вступление Украины в альянс, оставив ее в «зале бесконечного ожидания»

«Убеждены, что силовое принуждение Киева к миру – это единственный возможный способ добиться целей специальной военной операции, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Что же до Запада, то ему еще предстоит убедиться в тщетности военно-силового противостояния с Россией», – добавил российский дипломат.

Вена, Иван Бабурин

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