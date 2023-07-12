российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 июля 2023, 18:47 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Байден – Зеленскому: У меня для вас плохие новости: мы никуда не денемся

Фото: www.whitehouse.gov

Президент США Джо Байден на двусторонней встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, заявил, что у него для Украины плохие новости, – сообщают СМИ.

Во время протокольной съемки перед началом переговоров Байден сказал Зеленскому: «Плохие новости для вас, господин Зеленский – мы никуда не денемся, вы застряли с нами».

Вильнюс, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика,