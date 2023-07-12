Байден – Зеленскому: У меня для вас плохие новости: мы никуда не денемся

Президент США Джо Байден на двусторонней встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, заявил, что у него для Украины плохие новости, – сообщают СМИ.
Во время протокольной съемки перед началом переговоров Байден сказал Зеленскому: «Плохие новости для вас, господин Зеленский – мы никуда не денемся, вы застряли с нами».
Вильнюс, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube