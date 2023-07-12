Эрдоган готов стать посредником между Киевом и Москвой

Президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, заявил, что рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным в августе, чтобы выступить в качестве посредника между Россией и Украиной, а также обсудить ситуацию с передачей Киеву боевиков «Азова»*, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с представителями СМИ Эрдоган сказал: «Если стороны согласятся или захотят, чтобы мы выступили в качестве посредника, мы будем рады этому. Готовы обсудить ситуацию с солдатами из «Азова». …С тех пор, как Стамбул стал центром для зернового коридора, мы всегда готовы быть посредником в таких шагах. Турция – это одна из стран, которые могут встречаться как с Россией, так и с Украиной. Но пока такое предложение нам не поступало».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определена.

Отвечая на соответствующий вопрос, Песков сказал: «Даты пока не определены».

Вильнюс, Иван Бабурин

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