Осло передает Киеву два ПЗРК NASAMS и тысячу беспилотников

Правительство Норвегии в среду, 12 июля, объявило о передаче Украине двух установок передвижного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) NASAMS и тысячу сверхмалых разведывательных дронов, – сообщают СМИ

В сообщении, опубликованном на сайте правительства Норвегии, говорится: «Наше правительство отправит Украине две установки NASAMS, содержащие два дополнительных блока дистанционного управления огнём и запасные части. Также в пакете поддержки Украине будут переданы 1000 единиц сверхмалых разведывательных беспилотников Black Horne».

Следует напомнить, что ранее Норвегия совместно с США уже передала Украине два ЗРК NASAMS.

Осло, Иван Бабурин

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